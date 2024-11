In pensione i fratelli che hanno rifatto il look a due generazioni di piacentini

I fratelli Franco e Massimo Gentilotti hanno tagliato i capelli a oltre due generazioni di piacentini. Dovreste vedere le facce stupite di chi si avvicina al negozio di via Trespioli a Piacenza e scopre che è chiuso.

Prima della pandemia, quando non era necessario prendere appuntamento, c’erano undici posti a sedere ed erano sempre tutti occupati, perchè dai fratelli Gentilotti non si andava solo per farsi barba e capelli ma anche due chiacchiere in buona compagnia.

Franco ha iniziato a lavorare a 13 anni, il primo lavoro in provincia di Pavia, poi nel 1969 l’arrivo al negozio di via Cella, dal 1975 il trasloco in via Arata per oltre quarant’anni e da quattro l’attività si era trasferita in via Trespioli. “Non volevo fare il barbiere, mi ha convinto mia mamma – racconta Franco -. Io volevo fare un lavoro all’aria aperta”.

Con il fratello Massimo, volto noto anche del calcio dilettantistico piacentino, in 50 anni di lavoro insieme mai un litigio.

Da pochi giorni per entrambi è arrivato il momento di godersi il meritato relax.

