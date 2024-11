Trevozzo, 200mila euro dalla Regione per riqualificare piazzetta Tricolore

La Regione ha dato il suo benestare al finanziamento da 200mila euro per riqualificare piazzetta Tricolore a Trevozzo. Lo spazio verrà interamente riorganizzato con passaggi pedonali, spazi per le associazioni e predisposizione di un’area che potrà ospitare il mercato (oggi assente a Trevozzo). Anche il monumento ai caduti verrà valorizzato e verranno creati spazi di cui gli alunni della vicina scuola elementare potranno usufruire.

Ai 200mila euro finanziati dalla Regione il Comune aggiungerà altri 290mila euro, per fare di piazzetta Tricolore un luogo di socializzazione, ma anche di promozione commerciale.

