Tutela degli utenti, aperto lo sportello Federconsumatori a Podenzano

Ha aperto giovedì 31 ottobre lo sportello Federconsumatori alla sede della Cgil di Podenzano in via Montegrappa 74, un servizio che fornirà assistenza e consulenza ai cittadini in merito ai problemi che possono sorgere con il gestore telefonico, con la banca o assicurazione, con un acquisto o un contratto. Federconsumatori è infatti un’associazione che si occupa della tutela del consumatori e degli utenti.

Presso l’ufficio allestito nella sede Cgil a Podenzano, un consulente della Federconsumatori Piacenza aps sarà presente il giovedì dalle 15 alle 16.30. Il servizio è su appuntamento (telefonare allo 0523550112).

All’inaugurazione erano presenti Angela Cordani (presidente provinciale di Federconsumatori), l’avvocato Antonio Verde (consulente legale di Federconsumatori), Marco Carini (segretario responsabile dell’organizzazione Cgil Piacenza), Claudio Malacalza (segretario generale provinciale Spi-Cgil Piacenza), Valter Castignoli (Lega Spi-Cgil Valtrebbia) e componenti del direttivo della Lega Spi-Cgil di Valnure.

“Con l’avvio dello sportello di Federconsumatori presso la sede di Podenzano – osserva Renzo Scoglio, segretario Lega Spi-Cgil Valnure – l’obiettivo è diventare un riferimento per un bacino di utenza di Valnure e Valchero, per fornire assistenza e consulenza, con la collaborazione delle Leghe Spi-Cgil della zona”.