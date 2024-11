Castello, completata l’asfaltatura della rotatoria tra via Allende e via Bandiera

Nuovo asfalto per la rotatoria tra via Allende e via Fratelli Bandiera e per parte della stessa via Allende a Castel San Giovanni. I lavori, come prevedibile, hanno creato non pochi disagi, ma alla fine hanno consentito di mettere mano a due punti a dir poco nevralgici della viabilità cittadina.

Di recente sui social alcuni utenti si erano lamentati, postando video, delle condizioni in cui versa via Allende, più volte oggetto di lamentele anche da parte di residenti che ogni giorno vivono sulla loro pelle il disagio provocato da un tale flusso di traffico, diretto soprattutto al polo logistico.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ