La cassa integrazione torna a salire, interessati circa 600 lavoratori: preoccupa ottobre

La cassa integrazione inizia a risalire e si teme il mese di ottobre.

Le ore a settembre sono state 100 mila e risultano triplicate rispetto al settembre 2023. Ecco che – come annunciato dai sindacati confederali – a settembre si comincia ad avvertire una certa sofferenza della meccanica piacentina. In altre zone, quali la vicina Lombardia, questo fenomeno è stato già avvertito nei mesi scorsi.

Come sempre accade, Piacenza tende ad entrare più tardi nel cono delle fasi critiche, nell’occhio del ciclone, ma ne esce anche più velocemente grazie ad una struttura industriale capace di “tenere”. E mentre l’estate, da giugno ad agosto inclusi, vede un abbassamento della “cassa” ordinaria e nessuna presenza di quella straordinaria che preoccupa di più, da settembre la cassa ordinaria triplica e torna a risalire.

Il timore si concentra soprattutto sul mese di ottobre, i cui dati saranno diffusi però solo a fine novembre.

Lo scenario apertosi negli ultimi due mesi arriva dopo un primo semestre 2024 invece positivo, nonostante la frenata della meccanica – come risulta dai dati forniti dall’Ufficio studi della Provincia ecco uno scenario di diminuzione del ricorso alla “cassa” rispetto all’anno precedente: le ore autorizzate a livello provinciale a sostegno dei lavoratori dipendenti per fronteggiare le situazioni di crisi aziendali sono state nel complesso 512.827, circa 50mila in meno rispetto al primo semestre 2023.