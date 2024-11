Si aggira per Pontenure con un coltello nascosto: minorenne finisce in caserma

I carabinieri, impegnati in un controllo, lo hanno trovato con un coltello nascosto in una scarpa mentre si aggirava per le strade del centro di Pontenure. L’episodio si è verificato giovedì sera, 31 ottobre. Il giovane durante il controllo ha manifestato segni di nervosismo che hanno finito per insospettire i militari, i quali hanno successivamente trovato il coltello addosso al ragazzo.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ