Taglio profondo all’arteria femorale: giovane in condizioni gravissime

Sono ancora da chiarire i contorni di quanto avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 2 novembre, quando i sanitari sono intervenuti in via Lombardia a Piacenza per soccorrere una giovane di 24 anni con una grave ferita da coltello alla gamba.

Tutte le ipotesi restano aperte.

Sul posto, oltre a un’ambulanza della Pubblica Assistenza Croce Bianca e a due automediche del 118, è intervenuto anche l’elisoccorso che ha trasportato la 24enne – di origini marocchine – all’ospedale di Parma.

Ai carabinieri del Radiomobile il compito di ricostruire l’accaduto.