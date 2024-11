Tre lavoratori in nero: denunciati i titolari di tre bar, multe per 30mila euro

Tre lavoratori in nero, uno anche clandestino, documenti non in regola, i titolari di tre bar sono stati denunciati, si sono visti così sospendere l’attività e dovranno anche sborsare complessivamente quasi trentamila euro di multe.

TITOLARI BAR DENUNCIATI NEL PIACENTINO

I controlli sono stati effettuati dai carabinieri dell’ispettorato del lavoro a Piacenza, Fiorenzuola e Gazzola. La multa più “pesante” è toccata ad un bar del centro storico di Piacenza dove – secondo la nota dell’Arma – è stato trovato un lavoratore italiano in nero, altri tre lavoratori sono risultati essere regolarmente assunti. Al datore di lavoro i carabinieri hanno inoltre contestato di “aver pagato in contanti il lavoratore in nero”, rendendo così lo stipendio non tracciabile. Il titolare dell’esercizio è stato denunciato penalmente e complessivamente gli sono state elevate sanzioni per 16mila e 400 euro.

In un bar di Fiorenzuola i carabinieri dell’ispettorato del lavoro hanno trovato un altro lavoratore italiano in nero (su quattro impiegati) e documentazioni lacunose. A questo datore di lavoro sono state elevate sanzioni per oltre 4mila euro, il titolare dell’esercizio è stato inoltre denunciato a piede libero per aver fatto lavorare in nero una persona.

A Gazzola invece il titolare di un esercizio è stato contestato per aver fatto lavorare in nero un cittadino dello Sri Lanka in Italia senza permesso di soggiorno. A questo datore di lavoro sono state elevate sanzioni per 8 mila euro.