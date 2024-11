“Un cane ha tentato di azzannare il mio Shiro e mi sono ferito”

Un grosso cane ha tentato di azzannare “Shiro” di razza Shiba _ Imu e solo la prontezza di riflessi del padrone di quest’ultimo ha evitato il peggio, il proprietario del cane aggredito ha riportato contusioni ed abrasioni. “Era un cane senza guinzaglio e senza museruola” ci ha riferito il signor Pietro Rebecchi, poco dopo l’accaduto “ha subito puntato il mio cane e io per evitare che Shiro finisse azzannato, mi sono messo fra i due cani”.

E’ accaduto ieri, 1 novembre, in via Arata, a Piacenza. “Ero stato ai giardinetti” – ha raccontato ancora Rebecchi “erano circa le 10 quando dall’altra parte della strada ho visto un grosso cane color caffelatte staccarsi dal suo padrone, ha puntato il mio cane. Mi sono messo in mezzo e sono caduto riportando abrasioni ad un polso e ad un ginocchio. Nella caduta mi si è rotto il cellulare. Quello che vorrei dire, è che i cani sono animali meravigliosi, ma vanno custoditi e portati in giro seguendo regole di convivenza civile. E questo per la tutela dei passanti e degli altri cani”.