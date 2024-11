Veicoli in fiamme e guardie minacciate con le armi: assalto da film alla logistica

Veicoli incendiati e chiodi sull’asfalto per bloccare il traffico, sbarra d’ingresso sfondata, guardie giurate tenute sotto il tiro della armi da fuoco e magazzino svuotato. Non è la scena di un film hollywoodiano, ma quando accaduto nella notte al Polo logistico a La Secca, comune di Monticelli. In azione una banda composta da almeno 15 malviventi, evidentemente professionisti super organizzati, che avevano studiato il colpo alla Dhl in ogni dettaglio.

Prima le auto e i furgoni rubati in zona, poi i chiodi sull’asfalto e i veicoli incendiati per bloccare il traffico sulla provinciale 462R, infine l’assalto armi in pugno, per rubare computer, cellulari e tablet per centinaia di migliaia di euro. Infine la fuga, pare lungo l’autostrada A21 in direzione Cremona. Sul posto i carabinieri per avviare le indagini e i vigili del fuoco per spegnere le vetture incendiate.