Rotonda di via Boselli, test superato: “Viabilità più scorrevole e impatto verde”

Test superato per la nuova rotatoria fra viale Martiri della Resistenza, via Boselli e via Damiani, la cui sperimentazione aveva preso il via lo scorso marzo. Dopo otto mesi in “prova” con i new jersey, l’amministrazione comunale ha deciso di confermare l’opera, predisponendone il piano di realizzazione: sono stanziati i 600mila euro per l’intervento definitivo, in quanto “la rotatoria ha dimostrato di snellire notevolmente il traffico”. A spiegarlo è l’assessore alla viabilità Matteo Bongiorni, interpellato da Telelibertà. Lavori previsti, terminata la fase progettuale, da inizio 2025, con la rotonda pronta il settembre successivo.

“La sperimentazione ha dato un ottimo risultato sia da parte dei residenti che degli automobilisti. Il progetto esecutivo è stato approvato – prosegue Bongiorni – e tra pochi giorni si avvierà l’iter per il bando di affidamento del cantiere di realizzazione. I benefici riguardano la maggiore scorrevolezza del traffico e, in prospettiva, un ulteriore spazio di permeabilità che sarà ricavato dalla copertura della rotatoria con una superficie verde”.

Proseguono anche altri lavori pubblici, sul fronte della viabilità, tra le strade di Piacenza. In particolare, tra le altre cose, i tecnici stanno completando la realizzazione di due nuovi dossi rallentatori in prossimità della scuola elementare di Gerbido: si tratta di un intervento particolarmente sollecitato dagli abitanti della frazione, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza degli alunni e delle loro famiglie.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: