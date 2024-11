Classifica aggiornata e nuovo tema per gli elaborati: focus su natura e animali

Insieme a una nuova classifica aggiornata, oggi sveliamo il secondo tema che guiderà le vostre attività creative nelle prossime settimane.

Grazie al sondaggio sui social del Gruppo Libertà, abbiamo scoperto che l’argomento che più vi appassiona per i vostri prossimi elaborati a tema “natura” è il mondo animale.

Sì, perché il 51% di voi ha scelto il tema “L’animale che mi piace di più” come spunto per i vostri prossimi disegni e scritti. Che sia il vostro fedele amico a quattro zampe, un animale esotico che avete visto in un documentario o semplicemente un animale che vi affascina per la sua bellezza o le sue caratteristiche uniche, tutto è possibile!

Quindi prendete penne e colori e date libero sfogo alla vostra immaginazione. Avete tempo fino al 17 novembre per inviare i vostri capolavori all’indirizzo email [email protected].

Nel frattempo, continuate a partecipare e votare per la vostra classe. Ricordate che le prime 138 classi in classifica saranno premiate!

Nei prossimi giorni, tutti i vostri elaborati saranno pubblicati in una speciale galleria su Facebook. Sarà come sfogliare un grande album pieno di disegni e storie fantastiche!

Classifica 4 novembre 2024