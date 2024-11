Curva stretta, camion fuori strada in campagna a Rottofreno

Curva troppo stretta in piena campagna e il camion finisce con le ruote nel canale, sfiorando per un soffio il ribaltamento. È successo a Rottofreno, all’incrocio tra la strada Vignazza e via Barricella.

Un tir che proveniva da Madonna del Pilastro si è trovato in difficoltà al momento di svoltare in via Vignazza, verso San Nicolò.

Nella manovra, prima di essere rimesso in strada da un agricoltore della zona, ha danneggiato seriamente sia il camion sia la strada comunale.

Sul posto è intervenuta la polizia locale dell’Unione Bassa Valtrebbia e Valluretta