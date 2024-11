Olivia salvata dal maltrattamento in Valtrebbia ora cerca casa e famiglia

L’hanno trovata in cucina al buio, che neppure si riusciva più ad alzare, in condizioni igieniche e fisiche non adeguate. Una labrador di 8 anni è tornata però a vivere, a correre, a giocare, grazie alle guardie ecozoofile e all’educatrice cinofila Irene Mannino. E ora, per Olivia, si cerca chi le possa voler bene davvero.

“La sua precedente proprietaria si era affezionata, certo, ma aveva problemi oggettivi nell’averne cura dopo aver avuto a sua volta alcuni problemi di salute. Appena Olivia ha cambiato casa in pochissimo tempo ha per fortuna cambiato anche sguardo”, sottolinea Paola Monga di Oipa. Che avverte: “A volte quando un anziano si sente solo si tende in buona fede a regalargli un cucciolo per fargli compagnia ma bisogna riflettere, pensare all’età del cane e alla propria. Le esigenze devono coincidere”.

Olivia era arrivata in Valtrebbia a due anni di vita, dal Sud. “L’isolamento non l’ha aiutata in questi anni ma adesso grazie all’educatrice è davvero rinata. Le manca solo una casa sua”. Chi vuole dare un futuro a Olivia può contattare il numero 349.1469098.