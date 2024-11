Migliora la ragazza ferita alla gamba: “Mi sono accoltellata da sola, lui non c’entra”

“Sono stata io a ferirmi con un coltello in seguito ad una lite”.

Con queste parole la ventiquattrenne marocchina gravemente lesionata ad una gamba sabato sera in viale Lombardia ha completamente scagionato il suo compagno, un trentacinquenne italiano, da qualsiasi sospetto.

L’uomo, sentito dai carabinieri nella serata di sabato, si era sempre detto innocente e aveva spiegato che a ferirsi era stata la donna, che aveva riportato un profondo taglio all’arteria femorale, provocandosi una grave perdita di sangue. I sanitari del 118 accorsi sul posto avevano suturato per quanto possibile la ferita, ma constatata la gravita del taglio avevano chiesto via radio l’intervento dell’eliambulanza del Parma Soccorso. La donna era stata portata all’ospedale Maggiore di Parma in volo e qui era stata sottoposta ad intervento chirurgico.

Ieri le sue condizioni sono migliorate e i carabinieri di Piacenza che si stanno occupando di questo caso hanno potuto sentirla in ospedale. La donna ha confermato quanto testimoniato dal suo compagno: “Mi sono ferita da sola durante una lite”.