Prime luminarie natalizie in centro storico a Piacenza. “Accensione il 23 novembre”

Nel cuore del centro storico di Piacenza inizia a respirarsi, o meglio, a immaginare l’atmosfera natalizia. Le prime luminarie sono già state appese dai tecnici lungo le vie principali. Gli addobbi sono stati posizionati dai tecnici incaricati dal Comune e, anche se per il momento le decorazioni restano spente, la loro presenza riscalda l’atmosfera in in attesa dell’arrivo del periodo festivo tanto atteso. Piacenza si prepara così a vivere il Natale, in attesa dell’annuncio ufficiale di Palazzo Mercanti rispetto alle varie iniziative in programma.

“Il bando per le luminarie e il villaggio natalizio è stato promosso lo scorso agosto – spiega l’assessore al marketing Simone Fornasari – l’inaugurazione si terrà sabato 23 novembre. Le decorazioni resteranno accese fino all’Epifania”.