“Escursione in ambiente innevato”: stasera al Cai incontro aperto a tutti

È in programma questa sera, martedì 5 novembre, alle 21 un nuovo incontro del ciclo “In montagna usa… la testa” organizzato dal Cai di Piacenza.

L’argomento scelto per la serata è “Escursione in ambiente innevato in Appennino”. Gli esperti del Club alpino italiano daranno consigli, fra l’altro, sull’attrezzatura indispensabile, sull’utilizzo dei ramponcini e su come chiamare i soccorsi. Ne parleranno gli istruttori Paolo Cavallanti ed Edoardo Nartelli, che risponderanno anche ad eventuali domande del pubblico.

L’appuntamento, gratuito e aperto a tutti, si svolgerà alla sede del Cai alla Cavallerizza, in Stradone Farnese 39.

Il ciclo di incontri è patrocinato dal Comune di Piacenza, dalla Provincia di Piacenza, dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano e si svolge in collaborazione con Il Gruppo Libertà e Sport Specialist.