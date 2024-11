L’intelligenza artificiale approda sui banchi: al via un ciclo di lezioni al liceo Gioia

Il liceo Gioia di Piacenza apre le porte al nuovo corso sull’intelligenza artificiale, un tema non più relegato ai soli libri di testo, ma una disciplina concreta che entra a far parte delle dinamiche quotidiane di apprendimento.

Un progetto innovativo che mira a formare gli studenti non solo dal punto di vista teorico, ma anche pratico. “Il corso – spiega il formatore Adriano Tricerri – ha un obiettivo preciso: portare l’intelligenza artificiale nelle scuole, iniziando da un approccio teorico per poi arrivare a un’esperienza pratica. È fondamentale che gli studenti comprendano prima le basi dell’intelligenza artificiale tradizionale, per poi affrontare in modo consapevole le applicazioni più moderne, come quelle generative”.

Dallo Studio alla Pratica: IA in Aula

Una delle peculiarità di questo corso è l’approccio pratico che lo caratterizza. “Gli studenti non si limitano a seguire lezioni teoriche, ma sono coinvolti attivamente in progetti che li portano a utilizzare strumenti di IA in modo diretto”, sottolinea il formatore. “La formazione parte da modelli più noti, come ChatGPT, per arrivare a piattaforme come Perplexity, che consentono agli studenti di esplorare nuove modalità di ricerca e interazione con l’intelligenza artificiale”.

“Questo corso permette agli studenti di fare ricerche più approfondite, creare presentazioni per spiegare concetti complessi e simulare interrogazioni, preparandoli meglio alle verifiche in aula”, afferma Tricerri. “È un metodo utile non solo per supportare il lavoro dei docenti, ma soprattutto per agevolare gli studenti nel loro processo di apprendimento. Gli studenti sono soddisfatti perché il corso offre loro nuove prospettive e potenzialità, permettendo anche di risolvere problemi e chiarire dubbi”.