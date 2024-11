Violento frontale sulla Caorsana: due feriti di cui uno incastrato e grave

Grave incidente stradale questa mattina, 5 novembre, intorno alle 8.30 sulla SS 10 Padana Inferiore, in via Caorsana a Piacenza. Per cause da chiarire, due auto sono rimaste coinvolte in un violento frontale. Due sono i feriti, di cui uno si trova in gravi condizioni. Sul posto la polizia locale per i rilievi di legge e le ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti all’ospedale.

Fondamentale anche l’intervento dei vigili del fuoco di Piacenza che hanno lavorato per oltre venti minuti per estrarre uno dei feriti dall’abitacolo. La circolazione ha subito pesanti disagi.