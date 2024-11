Passerini Landi, guasto l’ascensore: già allertati i tecnici per il ripristino

La Biblioteca Passerini Landi comunica che dalla mattinata di oggi, mercoledì 6

novembre, l’ascensore di Palazzo San Pietro è fuori uso per un guasto. I tecnici sono

già stati allertati per l’intervento di riparazione, ma in attesa che venga ripristinato il

funzionamento in sicurezza, il 1° piano della sede centrale di via Carducci 14 è

raggiungibile solo tramite le scale.

Scusandosi per i possibili disagi all’utenza legati a questo temporaneo disservizio, gli

operatori della Biblioteca restano ovviamente a disposizione delle persone con

disabilità o difficoltà motoria, per il reperimento dei testi in prestito o in

consultazione che si trovassero al 1° piano.