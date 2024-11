Ordine dei medici: assegnate le cariche, scelta la “linea verde”

Sono state assegnate le cariche istituzionali dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Piacenza dopo le elezioni di fine ottobre.

Nell’ambito del consiglio direttivo – che entrerà in carica a partire dal 1° gennaio 2025 – nuovo presidente è stato nominato Augusto Pagani; vicepresidente Nicola Arcelli; segretario Greta Gregori; tesoriere Stefano Milani.

Nuovo presidente anche per la commissione albo Odontoiatri: si tratta di Antonio Tosciri, vicepresidente è Stefano Milani. Nella stessa seduta sono state assegnate anche le cariche dei componenti della commissione Albo Medici Chirurghi, per il quadriennio 2025-2028: presidente è Maurizio Contini, vice presidente Chiara Zanzani, segretario Sara Resi. Il presidente del collegio dei Revisori dei Conti, come previsto dalla normativa, sarà un revisore contabile esterno.

“Il Consiglio direttivo ha scelto la “linea verde”, affiancando al presidente giovani professionisti nelle posizioni di vicepresidente, segretario e tesoriere e all’interno della Commissione Albo Medici – sottolinea il dottor Pagani, già alla guida dell’Ordine tra il 2012 e il 2021 -. Il nostro obiettivo sarà di dialogare e collaborare con le istituzioni mettendoci al servizio della cittadinanza per tutto quanto riguarda la sanità piacentina, in particolare tenendo presente l’impegno di trovare ogni forma di integrazione fra ospedale e territorio per migliorare l’efficacia dell’assistenza sanitaria”.

Di seguito la composizione del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti, della commissione per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri e della Commissione per gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi per il quadriennio 2025-2028.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente Dott. Augusto Pagani

Vicepresidente Dott. Nicola Arcelli

Tesoriere (Odontoiatra) Dott. Stefano Milani

Segretario Dott.ssa Greta Gregori

Consigliere Dott. Giovanni Aragona

Consigliere Dott.ssa Daniela Aschieri

Consigliere Dott. Anteo Baricchi

Consigliere Dott.ssa Raffaella Bertè

Consigliere Dott. Maurizio Bianco

Consigliere Dott. Claudiu Roberto Boneff

Consigliere Dott. Maurizio Contini

Consigliere Dott.ssa Chiara Maffi

Consigliere Dott.ssa Silvia Peveri

Consigliere Dott.ssa Carolina Prati

Consigliere Dott.ssa Sara Resi

Consigliere Dott.ssa Chiara Zanzani

Consigliere (Odontoiatra) Dott. Antonio Tosciri

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente Da nominare

Componente Dott. Luca Pilla

Componente Dott. Giuseppe Scagnelli

Componente supplente Dott. Gianluca Cogni

COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI

Presidente Dott. Antonio Tosciri

Vicepresidente Dott. Stefano Milani

Componente Dott. Stefano Pavesi

Componente Dott.ssa Lucia Quaroni

Componente Dott. Marco Zuffi

COMMISSIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI

Presidente Dott. Maurizio Contini Vicepresidente Dott.ssa Chiara Zanzani

Segretario Dott.ssa Sara Resi

Componente Dott. Giovanni Aragona

Componente Dott. Nicola Arcelli

Componente Dott.ssa Daniela Aschieri

Componente Dott. Anteo Baricchi

Componente Dott.ssa Raffaella Bertè

Componente Dott. Maurizio Bianco

Componente Dott. Claudiu Roberto Boneff

Componente Dott.ssa Greta Gregori

Componente Dott.ssa Chiara Maffi

Componente Dott. Augusto Pagani

Componente Dott.ssa Silvia Peveri

Componente Dott.ssa Carolina Prati