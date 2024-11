Orton si amplia con un terzo edificio per l’attività produttiva e il collaudo

La Orton si amplia. L’azienda metalmeccanica che fa parte della multinazionale inglese Imi e produce valvole industriali esportandole in tutto il mondo ha presentato un progetto per un nuovo fabbricato produttivo nella sede di via dei Bazachi, alla periferia nord occidentale, nei pressi del casello autostradale di Piacenza Ovest.

Si tratta di un edificio per il montaggio e il collaudo ma con una quota anche di uffici. Sorgerà su un campo all’interno del sito industriale, misurerà 3.800 metri quadrati affiancandosi ai due corpi di fabbrica esistenti (capannone montaggio e capannone macchine utensili).

La conferenza dei servizi, l’organismo inter-istituzionale sotto il cui vaglio passano le pratiche urbanistiche, ha alzato disco verde indicando alcune prescrizioni ad esempio sul fronte delle misure di sicurezza.

Di 50mila euro il contributo di costruzione da corrispondere al Comune per il rilascio del permesso di edificazione. I lavori dovranno iniziare entro un anno dalla data di efficacia del permesso di costruire e ultimati entro tre anni.

Orton, che ha circa 250 dipendenti e un fatturato sui 150 milioni, progetta e produce valvole industriali a farfalla e a sfera, in particolare per l’ambito pretrolchimico, l’energia e l’acqua, settore di cui è tra i leader mondiali. L’azienda è nata negli anni Sessanta, nel tempo ha sviluppato un prodotto sempre più sofisticato, tanto da essere annoverati tra i principali produttori a livello mondiale.

L’articolo di Gustavo Roccella su Libertà