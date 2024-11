Profiteroles e cupola di meringhe: a Castel San Giovanni torna Cioccolandia

Castel San Giovanni celebra questo fine settimana la ventesima edizione di Cioccolandia, con un programma ricco di eventi dedicati agli amanti del cioccolato e delle dolcezze. Tra sabato 9 e domenica 10 novembre, sono attesi oltre ventimila visitatori.

L’inaugurazione avverrà sabato alle 10 in piazza XX Settembre, dove avrà luogo la rassegna dei maestri cioccolatai, seguita alle 15.00 dal tradizionale taglio del salame di cioccolato. Oltre alla dolce prelibatezza, non mancheranno altre golosità, come la montagna di profiteroles, la cupola di meringhe Monte Bianco e la torta Rita.

Per i più piccoli, in piazza Cardinale Casaroli si terrà la terza edizione di Cioccobimbi, con laboratori di pasticceria per bambini. Lungo le vie del centro, sarà possibile esplorare le esposizioni artistiche, la vetrina delle associazioni e gli stand di artigiani creativi.

Domenica il mercato si sposterà lungo viale Amendola, via Nazario Sauro e piazza Olubra, per lasciare spazio alla giornata di attività, degustazioni e intrattenimento dedicati al cioccolato.