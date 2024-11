Urtata da un’auto in via IV Novembre, paura per una 17enne in monopattino

Una 17enne alla guida di un monopattino è stata urtata da un’automobile nel primo pomeriggio di mercoledì 6 novembre intorno alle 13.30. L’incidente è avvenuto in via IV Novembre a Piacenza davanti al palazzo Cheope in un orario in cui il traffico è molto intenso a causa dell’uscita degli studenti dalle scuole.

In seguito all’urto fra macchina e monopattino, per cause non ancora chiare, la minorenne alla guida delle due ruote è caduta a terra. E’ stata portata all’ospedale Guglielmo da Saliceto, dove è stata sottoposta alle medicazioni del caso. Sul posto oltre al personale sanitario dell’ambulanza del 118 sono accorse anche un paio di pattuglie della polizia locale che si sono occupate di ricostruire la precisa dinamica dell’incidente,