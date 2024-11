Con Lino il fagiolino per scoprire la storia di Castello: il libro di Bollani e Profili

Si chiama “Castel San Giovanni, storia essenziale dalle origini al 1967” l’ultima pubblicazione con cui Agnese Bollani e Adelio Profili ripercorrono in maniera sintetica, quasi in pillole, la storia della città capoluogo della Valtidone.

lino il fagiolino

Ad accompagnare il lettore è Lino il fagiolino e cioè un fagiolo occhio nero che richiama la tradizione secondo cui i castellani un tempo erano coltivatori di fagioli. Pensato inizialmente per le scuole, il libro è in realtà adatto anche agli adulti e comincerà ad essere distribuito in occasione, questo sabato, di Cioccolandia dalla libreria Puma di corso Matteotti. La grafica è curata da Paolo Ghilardelli e Mauro Giovannacci, che hanno tradotto sulla carta l’idea originaria.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’