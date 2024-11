Futuro del lavoro, professioni e AI: giovani in dialogo con esperti e aziende

Si è svolto questa mattina a Piacenza il convegno dal titolo “Alla ricerca del futuro – Le prospettive del lavoro tra intelligenza artificiale e nuove professionalità“, organizzato dal Gruppo Libertà in collaborazione con l’Università Cattolica e con il patrocinio di Confindustria Piacenza. Un evento di grande rilevanza che ha raccolto esperti, giovani, accademici e rappresentanti del mondo aziendale, con l’obiettivo di approfondire le trasformazioni in corso nel mercato del lavoro, sempre più influenzato dall’evoluzione tecnologica e dall’intelligenza artificiale.

Il convegno ha voluto stimolare un dialogo tra diversi personaggi chiave del panorama professionale, esplorando le nuove competenze richieste dal mondo del lavoro e le sfide che l’IA pone alle aziende. Tra i temi principali trattati, le trasformazioni delle professionalità esistenti, l’emergere di nuove figure professionali e la necessità per le imprese di adattarsi alle innovazioni digitali, a cominciare dall’adozione dell’intelligenza artificiale.

Tra gli interventi di spicco, quello di Andrea Policardi, partner di Page Executive, che ha affrontato l’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro. “Ormai l’intelligenza artificiale è una realtà consolidata, un trend che negli ultimi anni ha attirato molta attenzione, ma che in realtà è da più di settant’anni una presenza silenziosa nelle nostre vite”, ha affermato Policardi. Il suo messaggio si è rivolto in particolare ai giovani, invitandoli a prestare attenzione al settore tecnologico, che sta rapidamente influenzando la vita professionale. “Il mio consiglio è di ‘stare in campana’, di non sottovalutare l’importanza delle competenze digitali e di prepararsi ad affrontare un mondo del lavoro sempre più segnato dall’innovazione tecnologica”.

Deborah Buttignol, Head of LHH Executive Search, ha sottolineato l’importanza della formazione continua, un aspetto cruciale sia per chi è alle prime armi nel mondo del lavoro, sia per i dirigenti aziendali. “Le aziende stanno investendo enormemente in progetti formativi, utilizzando anche tecnologie avanzate come gli avatar, che consentono una personalizzazione dei percorsi formativi”, ha dichiarato.

Giulia Zacchia, Employee Experience Director di Campari, ha parlato dell’entusiasmo con cui il gruppo ha accolto l’intelligenza artificiale, utilizzandola per migliorare i risultati aziendali e promuovere spazi formativi innovativi. “Siamo molto attenti anche alla sicurezza dei dati sensibili, motivo per cui scegliamo piattaforme che garantiscono la protezione del nostro patrimonio aziendale”, ha spiegato Zacchia.

Il convegno ha anche dato spazio alla discussione sui settori più tradizionali, come quello agricolo, con l’intervento di Marco Crotti, presidente di Terre Padane. Crotti ha evidenziato come l’agricoltura stia vivendo una fase di profonda evoluzione grazie all’adozione di nuove tecnologie. “La nostra missione è capire come portare le innovazioni tecnologiche nelle aziende agricole per migliorare la qualità e la redditività, in particolare puntando a ridurre l’impatto ambientale”, ha sottolineato Crotti.

Anche Lorenzo Schiatti, proprietario di Schiatti Class, ha parlato del rapporto tra imprenditore e nuove tecnologie. “L’introduzione delle tecnologie deve avvenire gradualmente, soprattutto in settori tradizionali come il nostro, dove l’adattamento al digitale è una sfida che richiede tempo”, ha dichiarato.

Sonia Schiavi, HR di Nordmeccanica, ha concluso mettendo in evidenza l’importanza di affrontare le sfide future con strumenti adeguati. “Siamo sponsor di questo forum perché siamo un’azienda solida con radici nel passato, ma che guarda sempre al futuro. Investire in formazione e innovazione è fondamentale per affrontare al meglio i cambiamenti”.

Tra gli altri interventi anche quello di Cristina Repetti, consigliera di Confindustria Piacenza con delega all’Education, che ha discusso dell’importanza di un’educazione che risponda alle esigenze del mercato del lavoro in evoluzione. Daniele Fornari, docente di marketing all’Università Cattolica, ha approfondito le implicazioni dell’intelligenza artificiale nel marketing e nelle strategie aziendali. Infine, Alessandro Miglioli, vicepresidente del Gruppo Libertà, che ha organizzato il convegno, che ha parlato dei temi attuali di cui si occupa il gruppo, “non solo informazione ma anche grandi temi con un occhio particolare ai giovani”.

L’evento ha rappresentato un importante momento di confronto, con il comune intento di stimolare la riflessione e la collaborazione tra i diversi settori del mondo del lavoro per affrontare le sfide future, tra cui quella della trasformazione digitale, che sta cambiando radicalmente le modalità di interazione tra professionisti e aziende.