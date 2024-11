Nonna coraggio urla e mette in fuga i ladri incappucciati a Castel San Giovanni

Un’anziana di 77 anni ha messo in fuga due ladri, di cui uno con in testa una calzamaglia, che stavano tentando di svaligiare il suo appartamento, lungo via Mulini a Castel San Giovanni. La donna, li ha sorpresi nella camera da letto di fianco alla sua. Per nulla intimorita li ha presi a male parole minacciando di chiamare i carabinieri e i due sono fuggiti a gambe levate.

“Li ha insultati – racconta il figlio – e si è messa ad urlare che avrebbe chiamato i carabinieri. Quei due allora le hanno detto di non farlo e sono scappati dalla porta finestra da cui erano entrati”. “Uno dei due era alto e moro, l’altro portava una calzamaglia. Parlavano un italiano perfetto e forse sono scappati con un’auto che li aspettava nella strada di fronte”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’