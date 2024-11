Sciopero del trasporto pubblico: anche a Piacenza previsti disagi per treni e bus

Domani, venerdì 8 novembre, a Piacenza e in tutta Italia è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico, proclamato dalle sigle sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. I sindacati denunciano infatti un blocco delle trattative con le associazioni datoriali e chiedono adeguamenti salariali, migliori condizioni di lavoro e misure contro le aggressioni ai lavoratori del trasporto pubblico​

Seta, gestore del servizio di autobus a Piacenza, informa che lo sciopero sarà effettuato “senza fasce di garanzia”, come previsto dalla normativa una volta sola per le organizzazioni firmatarie. Tuttavia, “saranno garantiti i servizi minimi mediante l’impiego del 30% del personale”. Gli utenti possono consultare le corse disponibili sul sito www.setaweb.it o tramite l’app “Seta”. Per ulteriori dettagli, è disponibile il servizio clienti al numero 840 000 216 o via WhatsApp al numero 334 2194058.