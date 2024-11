Valditara in visita al Mattei di Fiorenzuola: “Non dobbiamo temere la tecnologia”

L’istituto superiore Mattei di Fiorenzuola ha accolto giovedì 7 novembre il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara che, dopo i saluti della dirigente Rita Montesissa, ha messo a fuoco temi caldi: personalizzazione della didattica, bullismo, educazione al rispetto e dispersione scolastica.

Ma al centro anche l’importanza dell’informazione come mezzo per nutrire coscienze e costruire democrazia e l’influenza dell’intelligenza artificiale in ambito didattico:

“Non dobbiamo avere paura delle tecnologie, e lo dice un ministro che ha vietato il cellulare in classe fino alla terza media. L’intelligenza artificiale è un ausilio alla didattica, se guidato. Per questo abbiamo pensato di formare i docenti con corsi dedicati”.

Gli studenti delle classi quinte dello scientifico hanno poi rappresentato in forma teatrale la storia dell’istituto e di come, il primo ottobre 1954, questo abbia conquistato l’autonomia. Non è mancata la visita del ministro agli spazi e ai laboratori dell’istituto tecnico, accompagnato dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale Bruno Di Palma, dal provveditore di Parma e Piacenza Andrea Grossi, dalla senatrice Elena Murelli, dal prefetto Paolo Giuseppe Ponta, dal segretario della Lega Matteo Rancan e dall’amministrazione locale, guidata dal sindaco Romeo Gandolfi.

Valditara ha fatto tappa anche in Val Tidone, visitando vari istituti.