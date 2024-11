Viabilità e sicurezza in viale Dante, i residenti: “Problemi ancora sul tavolo, ascoltateci”

Lo dicono con una parola: “Ascoltateci”. Tornano a farsi sentire i cittadini che risiedono in viale Dante. Già nel gennaio scorso il Comitato che ne raccoglie le istanze, circa 750 tra residenti e commercianti della via e delle zone vicine, aveva attirato l’attenzione sui problemi della strada e delle aree limitrofe, riassumibili in due aspetti: una viabilità poco sostenibile a causa dell’alta velocità delle vetture e la poca sicurezza percepita soprattutto nelle ore serali. A parlare sono Gennaro La Tela e Felice Di Genova, coordinatori del gruppo di vicinato.

L’ARTICOLO DI FILIPPO LEZOLI SU LIBERTA’