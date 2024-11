Censimento 2024: al via la fase di recupero delle mancate risposte

Dal 12 novembre 2024 inizia la fase di recupero delle risposte al Censimento della Popolazione 2024 a Piacenza per le famiglie che hanno ricevuto la lettera da parte dell’Istat.

I cittadini che non hanno ancora compilato il questionario saranno contattati dai rilevatori del Comune a partire dall’11 novembre.

In alternativa alla compilazione a domicilio, sarà possibile completare il questionario presso lo sportello censimento in via Beverora 57, fino al 9 dicembre 2024. Gli orari di apertura sono: lunedì 8.30-12.30, martedì 14.30-17.30, giovedì 14.30-17.30 e sabato 8.30-12.30. Al termine del periodo indicato sarà possibile compilare il questionario solamente con il supporto e le credenziali del rilevatore stesso.

Tutti i rilevatori esporranno un cartellino di riconoscimento e utilizzeranno tablet per raccogliere le informazioni, senza richiedere documenti personali. In caso di dubbi, è possibile verificare l’identità del rilevatore chiamando l’ufficio censimento del Comune al 0523/492952 o 334/9928600, attivi tutti i giorni (domenica esclusa) fino alle 19.00.

Agli stessi recapiti è possibile chiedere assistenza nella compilazione del questionario o eventuali informazioni. E’ possibile inoltre valutare (nel caso in cui gli interessati siano in situazione di particolare fragilità) la compilazione del questionario in modalità proxy (ovvero fornendo i dati richiesti in quanto parenti stretti) contattando i rilevatori ai numeri che gli stessi forniranno cercando le persone intestatarie del censimento.

La partecipazione al censimento è obbligatoria e il rifiuto ingiustificato può comportare sanzioni. Per informazioni, è disponibile il numero verde Istat 800.188.802, attivo tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 9 alle 21 e i siti ufficiali dell’Istat ai seguenti link:

www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni

www.censimentigiornodopogiorno.it