In piazza Cittadella completato l’abbattimento degli alberi

E’ stato completato nella mattinata di venerdì 8 novembre l’abbattimento degli alberi di piazza Cittadella a Piacenza. L’operazione era iniziata nella giornata di ieri dopo l’accoglimento da parte del collegio del Tribunale di Piacenza del ricorso presentato dalla società Piacenza Parcheggi.

L’ultimo cedro è stato abbattuto nella mattinata di oggi e la piazza di fronte a Palazzo Farnese presenta un nuovo skyline. Due settimane fa era stata completata la demolizione dell’autostazione dei bus. Il cantiere prosegue.

Dopo le rumorose proteste di ieri, gli attivisti hanno organizzato una nuova manifestazione in programma domani, sabato 9 novembre. “Un urlo per gli alberi!” si intitola così la mobilitazione sit-in fissata alle 15.30 in piazzetta Mercanti davanti alla sede comunale.