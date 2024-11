Nuovi semafori in piazzale Marconi e via Emilia Parmense, le limitazioni

Sarà realizzata domani, sabato 9 novembre, la segnaletica orizzontale a supporto dei nuovi impianti semaforici a chiamata per l’attraversamento pedonale in piazzale Marconi, di fronte alla stazione ferroviaria e in via Emilia Parmense, nei pressi della rotatoria tra l’Università Cattolica, strada dell’Anselma e via Delle Novate.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, si renderanno necessarie alcune limitazioni alla circolazione. Tra le 7.30 e le 9.30, in particolare, all’intersezione con la rotatoria in questione in via Emilia Parmense, il traffico in ingresso sarà deviato lungo il percorso via delle Novate – via degli Spinoni – via Divisione Partigiana Piacenza e via Radini Tedeschi, mentre potranno transitare senza restrizioni i veicoli diretti fuori città.

In piazzale Marconi, invece, tra le 9.30 e le 13 potranno verificarsi rallentamenti lungo le vie limitrofe, dovuti ai restringimenti di carreggiata.