Palloncini e fiori: dal Duomo al Facsal la fiaccolata per ricordare Aurora

Sarà dedicata ad Aurora la fiaccolata in programma oggi, venerdì 8 novembre, alle 18 in piazza Duomo. A fornire il supporto organizzativo all’iniziativa, svolta alla memoria della 13enne tragicamente scomparsa il 25 ottobre scorso (e per il quale resta nel carcere minorile di Bologna un quindicenne) sono il collettivo transfemminista R-Esisto e il collettivo Controtendenza, che hanno offerto la loro disponibilità, con l’appoggio della famiglia.

In piazza Duomo domani ci saranno anche i familiari della giovane. La manifestazione sarà aperta a tutti, ma gli organizzatori ci tengono a precisare che non saranno invece consentite bandiere. La fiaccolata da piazza Duomo arriverà in piazza Sant’Antonino, per toccare il Pubblico Passeggio e concludersi davanti al liceo Respighi.

Tre giorni fa si sono svolte le esequie della ragazza, in Duomo, dove sono arrivate centinaia di persone. La Cattedrale, per i funerali celebrati dal vescovo Adriano Cevolotto, ha accolto un migliaio di persone, e altre decine e decine hanno atteso la fine del rito fuori dalla chiesa.