Sicurezza in montagna, rischio valanghe e uso dell’artva: focus al Cai

Il rischio valanghe, l’uso dei dispositivi per la ricerca persone, le nuove normative: di escursioni in ambiente innevato si è parlato nell’ultimo incontro del ciclo dedicato alla sicurezza in montagna, organizzato dal Cai di Piacenza, con l’obiettivo di un escursionismo consapevole. Relatori della serata gli istruttori Paolo Cavallanti ed Edoardo Nartelli.

Il ciclo “In montagna usa…la testa” è stato patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Piacenza e dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano e si è svolto in collaborazione con Sport Specialist e il Gruppo Libertà.

Nei precedenti incontri si era parlato di preparazione della gita, dello zaino, di alimentazione e allenamento. Le slide degli incontri saranno a breve a disposizione sul sito del Cai di Piacenza.