Smog, terminano le misure emergenziali. Il 10 novembre domenica ecologica

Il bollettino Arpae di previsione e controllo sancisce, a Piacenza come nelle

altre province dell’Emilia Romagna, la sospensione delle misure emergenziali per il

superamento dei livelli di Pm10, che terminano con la giornata odierna.

Il Comune di Piacenza ricorda che, come previsto in ogni domenica ecologica, anche il 10 novembre, dalle 8.30 alle 18.30, si estenderà ai diesel Euro 5 il divieto di circolazione già in vigore, dal lunedì al venerdì negli stessi orari, per i veicoli delle categorie più

inquinanti.