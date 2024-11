Cioccolandia compie 20 anni: salame record, premiazioni e stand di Libertà

A Castel San Giovanni il cioccolato batte tutti. A migliaia hanno risposto all’invito a partecipare alla ventesima edizione di Cioccolandia, evento tutto dedicato al cioccolato e all’arte dolce. La ventesima edizione di Cioccolandia si è aperta con la premiazione dei 14 iniziatori, che per primi diedero inizio alla manifestazione, considerata vetrina di Castel San Giovanni e dell’intera vallata.

Terminate le premiazioni via al taglio del salame di cioccolata dei record. Presi d’assalto gli stand per la distribuzione dei profiterols e della torta Rita. Largo anche ai bambini che in piazza Casaroli sfornano i biscotti della pace a decine di piccoli artigiani che distribuiscono le loro prelibatezze. Tra gli stand anche uno di Editoriale Libertà.

L’articolo di Mariangela Milani