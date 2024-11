Lotta al tumore al seno, dalla “Camminata in Rosa” duemila euro ad Armonia

Un assegno dal valore di 2mila euro per Armonia, a sostegno dell’attività ultratrentennale di prevenzione contro il tumore al seno, informazione e supporto alle donne malate e alle loro famiglie. Cifra ricavato grazie alla buona riuscita della Camminata in Rosa organizzata lo scorso 5 ottobre tra le bellezze della Val Vezzeno.

Nella serata di giovedì 7 novembre, la sala consiliare di Gropparello ha ospitato un convegno dedicato alla salute della donna con la partecipazione del dottor Dante Palli, direttore della Breast Unit e della Chirurgia senologica dell’Ausl di Piacenza che ha affrontato diverse tematiche legate a uno stile di vita sano, all’importanza di partecipare agli screening mammografici, all’esercizio dell’autopalpazione e a una corretta alimentazione. La serata culturale è nata in sinergia con la realizzazione della Camminata in Rosa che lo scorso 5 ottobre ha portato tra le bellezze della Val Vezzeno circa 700 persone provenienti anche da fuori provincia.

“Abbiamo aperto e chiuso il mese rosa dedicato alla prevenzione con due eventi diversi ma legati dal desiderio di fare la nostra parte nella lotta contro il tumore al seno – la soddisfazione di Marco Maggi, presidente di Promis Gruparel -. Ringrazio i nostri volontari per l’impegno e tutta la comunità gropparellese che ha partecipato con entusiasmo contribuendo a sostenere una realtà preziosa come quella di Armonia”.

Mese in rosa

“Arriviamo da un mese intenso e carico di emozioni – sottolinea Erika Caffi -. Tante persone hanno voluto partecipare a eventi e iniziative per aiutare Armonia in questa missione che ha il sapore di vita. La giornata della Camminata in Rosa è stata speciale, ancora di più questa serata che ha visto la presenza di ragazze e donne di diverse età ascoltare consigli e indicazioni del dottor Dante Palli.

Prevenzione: “Piacenza ancora fanalino di coda in regione”

“Prevenzione e diagnosi precoce sono le armi più importanti a disposizione delle donne” afferma Dante Palli, direttore della Breast Unit dell’Ausl di Piacenza -. Significano infatti maggiori possibilità di guarigione e terapie meno invasive”. Fondamentale quindi rispondere presente alla chiamata dello screening mammografico: “Purtroppo i dati ci dono che Piacenza è ancora fanalino di coda a livello regionale nella risposta allo screening. Stiamo migliorando, ma dobbiamo aumentare gli sforzi tutti insieme perchè non rispondere alla chiamata dello screening significa non volersi bene e non volere bene ai propri famigliari. Iniziative come la Camminata in Rosa e questi incontri così partecipati aiutano a tenere alta l’attenzione”.

Dipinti all’asta per Armonia

“La Camminata in Rosa in ricordo di Ilaria Zanetti tornerà anche l’anno prossimo” confermano gli organizzatori. Durante la serata dedicata al tumore della mammella sono stati esposti anche i dipinti realizzati da Alice Iudicello proprio in occasione della Camminata in Rosa dello scorso 5 ottobre. I dipinti saranno messi all’asta, sempre a favore di Armonia perché la lotta al tumore al seno si porta avanti anche attraverso l’arte e la cultura.