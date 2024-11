L’Unione dei Comuni della Bassa Val Trebbia Val Luretta è definitivamente sciolta

L’Unione Bassa Valtrebbia Valluretta, alla fine, si infrange contro lo scoglio dei soldi. Principalmente, infatti, il motivo cardine all’origine della fine dell’Unione si è rivelato di carattere economico: Rivergaro, Gossolengo, Calendasco e Gragnano – dopo l’uscita annunciata a giugno di Rottofreno – non hanno sufficienti risorse in bilancio da destinare all’Unione.

A conti fatti, sarebbe stato complessivamente di 522mila euro l’esborso economico ulteriore per il 2025, in aggiunta alle quote conferite nella formazione a cinque.

L’altro scoglio su cui è cozzata l’Unione – che tra le sue funzioni più importanti ha svolto quella di polizia locale e protezione civile – si chiama “personale”.