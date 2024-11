Materasso in fiamme in una abitazione di Alseno: rogo domato dai vigili del fuoco

Materasso in fiamme, scattano i soccorsi dei vigili del fuoco.

È successo nella serata di ieri, venerdì 8 novembre, ad Alseno, in un’abitazione tra via Mattei e la via Emilia. L’allarme è scattato poco prima delle 20 quando gli abitanti stessi della palazzina hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco per un principio d’incendio: da quanto si apprende, all’origine di tutto ci sarebbe la combustione accidentale di un materasso. Sul posto è intervenuta subito una squadra dei vigili del fuoco di Fiorenzuola con due mezzi che sono riusciti subito a circoscrivere l’incendio e scongiurare che le fiamme potessero propagarsi. Sul posto, con i carabinieri, è intervenuta anche un’ambulanza da Fiorenzuola. Fortunatamente, però, nessuna persona – in casa c’erano un uomo e un bambino- è rimasta seriamente intossicata.