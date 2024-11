Sepolto per oltre quattro ore, imprenditore salvo ringrazia i vigili del fuoco di Piacenza

Lo scorso 13 agosto, Alfredo Ferrari, imprenditore edile piacentino, è rimasto intrappolato in una voragine di dieci metri che si è improvvisamente aperta durante i lavori in un cantiere a Case Marchesi di Travo. Il terreno ha ceduto all’improvviso sotto i suoi piedi, seppellendolo fino al collo. L’intervento di soccorso, durato oltre quattro ore, ha coinvolto i vigili del fuoco di Piacenza, il nucleo speleologico, ambulanze locali e l’elisoccorso da Parma. Ferrari, sebbene scosso, è stato trasportato in ospedale per accertamenti e successivamente dimesso in buone condizioni.

Oggi, 9 novembre, in segno di riconoscenza per l’intervento che gli ha salvato la vita, Ferrari si è recato alla caserma dei vigili del fuoco di Piacenza per ringraziare personalmente i soccorritori che l’avevano tratto in salvo.