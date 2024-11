Squadra Mobile, 11 arresti nelle ultime due settimane: il bilancio dell’attività

Sono undici gli arresti compiuti nelle ultime due settimane dagli agenti della Squadra Mobile della questura di Piacenza, tra cui quello che ha visto protagonista un ventisettenne albanese: il giovane è finito in carcere dopo essere stato condannato a un anno e sette mesi di reclusione per delitti in materia di spaccio di stupefacenti commessi in questa provincia negli scorsi anni.

Nell’ambito dell’attività di contrasto alla criminalità predatoria, è stata inoltre denunciata dagli investigatori della Squadra Mobile (per inottemperanza al foglio di via obbligatorio da Piacenza) una ventunenne proveniente da Milano e da poco arrivata alla stazione, pluripregiudicata per reati contro la persona ed il patrimonio.

La giovane era stata colpita da una misura di prevenzione dopo che nelle ultime settimane aveva dimostrato condotte aggressive contro poliziotti e personale sanitario in città nel corso di due distinti interventi.

Infine, nell’ambito del contrasto alle truffe informatiche, sono stati denunciati per truffa due cittadini italiani residenti in Calabria. I due sono indagati per aver truffato un automobilista, convinto di aver rinnovato la sua assicurazione auto a seguito di una telefonata dell’agenzia, quando in realtà – dall’altra parte del telefono – c’erano i truffatori, che gli avevano inviato un QR code su cui poi la vittima aveva effettuato il pagamento.