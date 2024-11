Tutto esaurito a Piacenza Expo per i mattoncini e le costruzioni

Tantissimi visitatori nella giornata inaugurale di Piace Mattoncini, la grande fiera creativa dedicata alle costruzioni realizzate con mattoncini LEGO®, organizzata da Pia-cenza Bricks in collaborazione con Piacenza Expo. La Sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, ha tagliato il nastro inaugurale – insieme al Presidente della società fieristica piacentina, Giuseppe Cavalli, ai consiglieri Elisabetta Montesissa e Davide Colla e al Presidente di Piacenza Bricks, An-drea Onesti – davanti a tantissime persone di ogni età, desiderose di ammirare da vicino le tante, e in alcuni casi anche rare, costruzioni esposte dai circa 120 espositori (quasi il doppio rispetto all’edi-zione 2023) che fanno di Piace Mattoncini l’evento di riferimento per l’area emiliana.

I LEGO A PIACENZA

Evento attesissimo per gli appassionati di costruzioni con i mattoncini che ha coinciso con il compleanno di Piacenza Bricks, che proprio a Piacenza Expo ha festeggiato i suoi primi dieci anni di storia con un apposito set celebrativo. Tra le costruzioni complesse e di grandi dimensioni più ammirate anche il plastico di Palazzo Gotico, realizzato lo scorso anno e ora completato con l’aggiunta del palazzo di Piazzetta Pescheria, e la storica pianta “stellata” di Piacenza caratterizzata dalle mura bastionate farnesiane, costruite proprio con i mattoncini.

Piace Mattoncini continuerà a Piacenza Expo anche domani 10 novembre per tutta la giornata con orario continuato dalle 10.00 alle 18.30. In programma, anche domani, giochi, tornei, laboratori creativi (prenotabili tramite whatsapp al numero 388 4504388) e attività per i più piccoli, il mercatino con pezzi da collezione.