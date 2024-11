Podenzano, tenta di rubare i Gratta e Vinci dietro al bancone di un bar poi fugge

Un tentato furto di Gratta e Vinci è stato messo a segno nei giorni scorsi al bar Pace in piazza Italia a Podenzano. Attorno alle 14.15 un uomo, con fare tranquillo, si è introdotto dietro al bancone del locale e ha cercato di arraffare i gratta e vinci appesi alle mensole. L’intervento della dipendente, che ha sentito i passi dietro al banco, ha permesso che il colpo non andasse a segno. Una situazione bizzarra, la definisce il titolare del bar, perché dopo essere stato pizzicato l’uomo è andato in bagno e dopo qualche minuto ha lasciato di corsa il locale, andandosene con un furgone. Non un ladro di professione, evidenzia il titolare, forse un mezzo disperato. Dell’accaduto sono state avvisate le forze dell’ordine e i gruppi di controllo di vicinato.

L’articolo di Nadia Plucani su Libertà