Tutti pazzi per i mattoncini: novemila visitatori in due giorni a Piacenza Expo

Successo anche per l’edizione 2024 di Piace Mattoncini al quartiere fieristico di Le Mose, dove Piacenza Bricks e Piacenza Expo hanno portato sul palcoscenico un evento non solo espositivo, ma anche interattivo, capace di catturare l’interesse e l’attenzione di novemila visitatori in due giorni.

“Piacenza Expo e Piacenza Bricks – commenta il presidente della società fieristica piacentina, Giuseppe Cavalli – hanno saputo ancora una volta soddisfare sia i collezionisti e gli autentici appassionati, portando in esposizione nuovi modelli di costruzioni e le ultime novità, ma anche tantissime persone di ogni età venute in fiera alla ricerca di un po’ di sano divertimento e di autentici momenti di svago. Il bilancio anche quest’anno è estremamente positivo, segno che la scelta organizzativa su cui abbiamo puntato lo scorso anno funziona come credevamo”.

Circa 120 stand con coloratissime ed originali costruzioni, diorami dedicati a Harry Potter, Star Wars e mondi fantastici, parchi a tema e città animate da treni in movimento, auto e mezzi pubblici, grandi cantieri meccanizzati con camion, gru, ruspe e mezzi da lavoro in movimento, ma anche scenari di avventura ispirati a Disney, Marvel e DC. Tanti modellini di auto costruite con coloratissimi mattoncini, ma anche vere auto da sogno come quelle ammiratissime, soprattutto dagli adulti, esposte dal Ferrari Club Piacenza al centro del Padiglione 2.

“Il format di quest’anno – aggiunge il direttore di Piacenza Expo, Sergio Copelli – ha visto una crescita degli spazi espositivi e di interazione per soddisfare ancora di più le aspettative del pubblico. Una crescita importante in termini di contenuti e dimensioni. Il lavoro di Piacenza Expo non si ferma perché il prossimo weekend sarà dedicato alla Fiera dei Vini. Un’edizione speciale con più di duecento vignaioli e che si caratterizza con parole chiave come enoturismo, territorio, qualità. Un’occasione per il nostro territorio di mettersi in mostra come città e come distretto enologico”.

Molto apprezzati, come dimostrano anche i sold out registrati in tutte le sessioni, anche i tornei, i laboratori a tema e i giochi organizzati dai volontari di Piacenza Bricks che hanno visto la partecipazione di tantissimi ragazzi e bambini. Il modo migliore, quindi, per coniugare il piacere di ammirare le tante costruzioni esposte, con quella pratica di poterle realizzare direttamente. “Archiviamo un’altra edizione con numeri estremamente positivi – evidenzia il presidente di Piacenza Bricks, Andrea Onesti – che confermano il nostro appuntamento come uno dei più importanti, grandi e attesi di tutta l’area emiliana. Abbiamo raccolto tanti commenti entusiastici che rappresentano un’enorme gratificazione per i nostri volontari, che anche quest’anno, insieme a Piacenza Expo, hanno svolto un lavoro intenso e davvero encomiabile. Per il 2025 cercheremo di mettere in cantiere qualche altra novità da aggiungere a quelle esposte quest’anno”.