Masso colpisce un’auto in tangenziale, donna ferita: “Un miracolo che sia viva”

“Due centimetri più a sinistra e non sarei più qui”. Ha ancora la voce scossa Elisabetta Buscarini, quando la raggiungiamo telefonicamente alle 18. Già primario di gastroenterologia all’ospedale maggiore di Crema e ora candidata nella civica di centro-destra a sostegno di Elena Ugolini alle prossime Regionali, Buscarini in mattinata è stata vittima di un incidente in tangenziale che poteva avere conseguenze ben più serie del vistoso taglio riportato alla guancia destra. Alle 9.15 di lunedì 11 novembre, in prossimità dell’uscita San Lazzaro della tangenziale Sud, in direzione del casello autostradale, l’auto su cui viaggiava è stata colpita in pieno da un grosso pezzo di cemento largo 25 cm e del peso di circa 3 chili, che ha sfondato il parabrezza per poi attraversare, bucandolo, il sedile di guida e poi quello posteriore, prima di arrestare finalmente la sua spaventosa corsa nel bagagliaio.