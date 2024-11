Vigolzone, donazione alla scuola “Orfani di guerra”: 3.500 euro da Bipedi e Avis

E’ un regalo di Natale in anticipo quello che ha ricevuto la scuola dell’infanzia “Orfani di guerra” di Vigolzone. L’asd Bipedi e l’Avis, entrambe associazioni vigolzonesi, hanno consegnato un contributo economico per un totale di 3.500 euro che sarà utilizzato per le spese di manutenzione straordinaria della struttura: 1.500 euro la somma donata da Avis, frutto della castagnata che si è tenuta domenica 13 ottobre scorso nell’ambito della Fiera d’Autunno; 2.000 euro la cifra consegnata dai Bipedi, frutto della Marcia dell’Alpino che si è svolta domenica 6 ottobre con la collaborazione del gruppo alpini e del circolo Anspi Rifugio Alpino.

Entrambe le iniziative avevano il coinvolgimento del Comune di Vigolzone. La rappresentanza dei bambini, in segno di gratitudine, ha donato piccoli quadri che riportano cuori dipinti con le impronte delle loro dita.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTA’