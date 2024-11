Auto e moto si scontrano in via IV Novembre: un giovane ferito, traffico in tilt

È di un giovane ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 8.00 di questa mattina, martedì 12 novembre, lungo via IV Novembre a Piacenza.

A scontrarsi sono state un’auto e una moto con in sella un ragazzo e una ragazza. Stando alle prime informazioni raccolte i due giovani stavano proseguendo lungo via IV Novembre quando, per cause ancora da accertare, sono entrati in collisione con un veicolo intento a svoltare all’interno del parcheggio del mercato rionale. In seguito all’impatto il ragazzo che conduceva la moto è finito a terra rimediando una ferita alla gamba. Illesa, invece, la ragazza che era con lui.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Rossa e un’auto medica del 118 per prestare i primi soccorsi al ferito. L’incidente, avvenuto nel pieno dell’orario di punta per quanto riguarda il traffico scolastico, ha causato pesantissimi disagi alla circolazione.