Bobbio, incendio al tetto di un’abitazione: rogo domato dai vigili del fuoco

Vigili del fuoco al lavoro questa mattina, martedì 12 novembre, in via San Giuseppe a Bobbio. Un incendio ha infatti interessato il tetto di un’abitazione: a causare le fiamme potrebbe essere stato un malfunzionamento della canna fumaria. Sul posto è intervenuta la squadra di vigili del fuoco di Bobbio con autoscala, autobotte e carro aria dal comando di Piacenza. Fortunatamente non si sono registrati intossicati.