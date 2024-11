Borgonovo, illuminazione a led per rendere più sicuri otto attraversamenti pedonali

A Borgonovo attraversare a piedi viale Marconi (Statale 412), viale Risorgimento e viale Fermi, sarà più sicuro. Le otto strisce pedonali attualmente presenti diventeranno attraversamenti illuminati da lampade a led.

Oltre agli attraversamenti pedonali nuova luce arriverà anche per il controviale pedonale di viale Fermi. Oggi è praticamente al buio e verrà invece illuminato per renderlo più sicuro, soprattutto di notte. La mini rivoluzione delle strisce pedonali comprende anche la soppressione di un attraversamento lungo viale Marconi. In cambio ne acquisterà uno in più viale Fermi, in prossimità della sede della Croce Rossa.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ